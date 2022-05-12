В Британии ищут победителя лотереи, который выиграл 184 миллиона фунтов

В Великобритании ищут владельца лотерейного билета, выигравшего джек-пот в размере £184 миллиона в Национальной лотерее.

Об этом сообщает «Бабель» со ссылкой на Sky News.

Один из лотерейных билетов, приобретенных в Великобритании, выиграл самый большой джек-пот в Национальной лотерее – £184 миллиона. Оператор лотереи Camelot подтвердил выигрыш и призвал владельцев билетов проверить выигрышные номера, поскольку сейчас продолжаются поиски того, кто стал новым мультимиллионером.

Победными номерами EuroMillions стали 3, 25, 27, 28 и 29 плюс числа Lucky Star 4 и 9.