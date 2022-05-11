ЕБРР выделит «Укрэнерго» 50 миллионов евро на поддержку ликвидности

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) меняет назначение 50 миллионов евро по кредиту для «Укрэнерго» на поддержку ликвидности.

Об этом говорится в заявлении ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития и украинские власти договорились об изменении назначения части существующего кредита для национального оператора системы передачи электроэнергии «Укрэнерго» с целью предоставления €50 миллионов для экстренной поддержки ликвидности.

«Это обеспечит стабильное электроснабжение в стране, экономика которой испытала существенное негативное влияние вследствие вторжения россии, которое началось в феврале», - заявили в банке.

При этом Европейский фонд устойчивого развития (ЕФСР), являющийся финансовым механизмом Плана внешних инвестиций ЕС, предоставляет гарантию покрытия первых потерь, которая уменьшит кредитный риск для ЕБРР в текущих условиях войны.

«ЕБРР готов инвестировать в этом году €1 млрд для поддержки украинской экономики в сотрудничестве с донорами и партнерами», – добавили в банке.

В связи с войной в Укрэнерго возникли неотложные потребности в ликвидности, поэтому компания обратилась с просьбой изменить назначение этих средств, говорят в ЕБРР.

Отмечается что в настоящее время основная задача - обеспечение стабильного функционирования энергосистемы Украины и атомных энергогенерирующих мощностей и обеспечение поставки электроэнергии промышленным потребителям и населению.

После начала войны компания столкнулась с проблемой значительных неплатежей и 30-процентным уменьшением объемов потребления электроэнергии, что повлекло за собой потерю существенной части дохода.