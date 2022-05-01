Из-за санкций россия вынуждена использовать чипы из холодильников в военной технике

Введенные Соединенными Штатами санкции вынуждают Россию использовать компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике.

Об этом сообщил министр торговли США Джина Раймондо, цитирует Washington Post.

«У нас есть сообщения от украинских официальных лиц, что когда они находят российскую военную технику на земле, она заполнена полупроводниками, которые они достали из посудомоечных машин и холодильников», - говорится в сообщении.

Раймондо отметила, что экспорт технологий из США в россию сократился почти на 70 процентов с момента введения санкций в конце февраля. Три десятка других стран приняли аналогичные запреты на экспорт, которые также распространяются на беларусь.

В своем выступлении в Сенате Раймондо также указала на недавние сообщения о том, что два российских производителя танков были вынуждены приостановить производство из-за нехватки компонентов.

Напомним, что в россии поставили на паузу производство ЗРК, а работников заводов отправляют в отпуск или на войну.