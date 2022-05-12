В «Приват24» произошел сбой

В четверг, 12 мая в приложении «Приват24» произошел сбой – клиенты банка жалуются, что не могут авторизоваться в системе.

Об этом банк сообщил в комментариях к своей публикации в Facebook.

Сбой касается исключительно входа в программу.

«Есть проблема с входом «Приват24» – исправляем, подождите немного», – сообщают сотрудники банка.

Клиенты «Привата» пишут, что при попытке зайти в приложение отображается сообщение: «Ошибка выполнения операции. Пожалуйста, повторите операции позже».

Напомним, что ранее российские хакеры совершили масштабную DDoS-атаку на сайты украинских телеком-операторов