Binance запретила россиянам выводить деньги в любые иностранные банки

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12.05.2022 16:48

Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance закрыла возможность перевода средств в иностранные банки для россиян. Функция не становится доступной для них даже при попытке воспользоваться ею в другой стране.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Binance, одна из крупнейших мировых криптобирж, закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства», - пишет министр.

Напомним, ранее Binance заблокировал криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников.

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