Binance запретила россиянам выводить деньги в любые иностранные банки

Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира Binance закрыла возможность перевода средств в иностранные банки для россиян. Функция не становится доступной для них даже при попытке воспользоваться ею в другой стране.
Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Binance, одна из крупнейших мировых криптобирж, закрыла для россиян переводы и вывод денег в иностранные банки независимо от страны резидентства», - пишет министр.
Напомним, ранее Binance заблокировал криптовалютные аккаунты родственников кремлевских чиновников.