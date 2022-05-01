ЕБРР выделяет для продовольственной безопасности в Украине 53 миллиона евро

Европейский банк реконструкции и развития выделяет двум банкам и одной компании кредитное финансирование на сумму €53,25 миллиона для усиления продовольственной безопасности во время войны в Украине.

Об этом говорится в заявлении ЕБРР.

Отмечается, что ЕБРР способствует усилению продовольственной безопасности во время войны в Украине путем заключения с отдельными местными банками и лизинговой компанией соглашений о распределении рисков, покрывающих более половины кредитного риска по их новым кредитам на общую сумму до €53,25 миллионов.

«Доля рисков, которую ЕБРР покрывает по сделкам с «ПроКредит Банком», «ОТП Банком» (Украина) и «ОТП Лизинг», составляет €30 млн», - говорят в банке.

Инструменты распределения рисков ЕБРР увеличивают возможность местных финансовых учреждений предоставлять доступ к финансированию частным украинским компаниям, работающим в таких критически важных аграрных и связанных с аграрным сектором отраслях, как выращивание и переработка сельскохозяйственных культур, пищевая промышленность, транспортировка и импорт.

По соглашению с «ПроКредит Банком», который является 14-м по размеру банком в Украине, ЕБРР берет на себя 60% риска по кредитам на общую сумму до 25 млн евро, которые будут предоставлены этим банком (т.е. 15 млн евро).

По соглашению с «ОТП Банком» (9-й по размеру украинский банк) ЕБРР берет на себя 60% риска по кредитам на общую сумму до €8,75 млн (€5,25 млн). По соглашению с компанией«ОТП Лизинг» ЕБРР покрывает 50% риска по кредиту на €19,5 млн (€9,75 млн).

«Обеспечение продовольственной безопасности во время войны – один из ключевых элементов плана банка для поддержки реального сектора украинской экономики, охватывающий пять сфер», - добавляют в ЕБРР.

Специальный пакет ЕБРР по поддержке продовольственной безопасности в текущем году предусматривает предоставление Украине 200 миллионов евро инвестиций в продовольственную безопасность.