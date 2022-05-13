ЕС выделит Украине еще €500 миллионов в рамках военной помощи

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что блок предоставит Украине еще 500 миллионов евро военной поддержки.

Об этом сообщает Reuters.

Боррель подчеркнул, что военная поддержка будет направлена ​​на тяжелое вооружение, такое как танки и артиллерия, и доведет помощь блока примерно до 2 миллиардов евро.

«Новый импульс для военной поддержки. (Это будет, - ред.) усиление давления на россию экономическими санкциями и продолжение международной изоляции россии и противодействие дезинформации», - сказал он.

Боррель добавил, что он также оптимистичен в отношении того, что эмбарго ЕС на российскую нефть также может быть согласовано в ближайшие дни.

«Я уверен, что у нас будет соглашение. Оно нам нужно, и оно у нас будет. Мы должны избавиться от нефтяной зависимости от россии», - сказал он.

Напомним, что на войну с россией Украина уже потратила 245,1 миллиарда гривен