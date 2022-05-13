Большая семерка может направить Украине 30 миллиардов евро финансовой помощи

Страны Большой семерки (G7) рассматривают возможность выделить Украине финансовую помощь в размере 30 миллиардов евро на 2022 год.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

О такой сумме будет идти речь на министерской встрече G7, которая состоится на следующей неделе в Германии. Она в этом году председательствует в «семерке».

По данным источников, эта сумма базируется на расчетах украинской власти и Международного валютного фонда. Помощь будет предоставлена в виде кредитов и грантов, которые не нужно будет возвращать. Она также предполагает, что война в Украине завершится в этом году.

Переговоры о финансовой поддержке Украины продолжались несколько недель под координацией министра финансов Германии Кристиана Линднера.

В апреле министры финансов стран Большой семерки объявили о помощи Украине в размере более $24 миллиардов и выразили готовность увеличить объем помощи в случае необходимости.