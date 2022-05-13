На границе Украины сделают «зеленый коридор», чтобы грузовики с топливом оперативно попадали в страну

В ближайшие дни на украинской границе один из пунктов пропуска начнет работу только для ввоза горючего в страну.

Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Мустафа Найем, пишет «Экономическая правда».

В результате перегруженности пограничных пропускных пунктов задерживается движение для грузовиков с горючим, ведь, несмотря на их первоочередность, не всегда существует физическая возможность ее обеспечить.

- Есть договоренность с пограничной службой: ближайшие дни реализовать вопрос того, что один из пропускных пунктов будет только для топлива - то есть там будет топливная полоса сделана, - рассказал Найем.

В то же время он не уточнил, о каком пункте или границе с государством идет речь, чтобы не создавать лишнего ажиотажа.

Кроме того, чтобы разгрузить пограничные пункты, в Мининфраструктуры хотят некоторые пункты сделать только грузовыми. Так планируют поступить, например, с Краковцем и Ягодином на границе с Польшей.

Кроме того, в Краковце хотят возвести временные сооружения, которые позволят развести пассажирский и грузовой участок – это удастся сделать в течение одной-двух недель. В течение трех месяцев временные сооружения можно заменить постоянными.