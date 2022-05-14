Правительство выделило украинской разведке более миллиарда гривен

Правительство выделило более миллиарда для обеспечения неотложных нужд разведывательного органа Министерства обороны.

Об этом идет речь на Правительственном портале.

Средства будут направлены на закупку, содержание, ремонт вооружения и военной техники и материально-технического обеспечения.

Распоряжение принято в целях повышения обороноспособности государства в условиях военного положения.

Известно, что каждый месяц войны стоит Украине 10 миллиардов долларов. Где-то столько же наши регионы потратили за весь прошлый год.