Еврокомиссия упростит процедуру конфискации российских активов, чтобы ускорить реализацию санкций

Европейская комиссия намерена упростить конфискацию российских активов, собственники которых попали под санкции. Данный процесс призван ускорить реализацию европейских санкций против россии.

Об этом сообщает Welt.

Отмечается, что Брюссель пытается активизировать работу в отношении российских и белорусских олигархов и политиков, которые причастны к войне в Украине.

«Еврокомиссия вскоре представит предложение по модернизации существующей правовой базы по конфискации и возвращению активов, чтобы укрепить полномочия национальных органов по отслеживанию, замораживанию, конфискации и управлению преступными доходами», - заявил вице-президент ЕК Маргаритис Схинас.

По его словам, на сегодня активы подсанкционных лиц в Европейском союзе оцениваются в 139 млрд евро, из которых конфискован только один процент. Офисы по возвращению активов во всех 27 странах-участницах ЕС должны получить расширенные полномочия по их выявлению.

Новые планы Еврокомиссии также могут помочь усилить санкции против олигархов и политиков.

«Мы видим очень конкретный пример того, насколько важны замораживание и конфискация в связи с санкциями ЕС против россиян и белорусов, которые воюют против Украины», - добавил Схинас.

Напомним, СНБО и Верховная Рада одобрили конфискацию имущества российских банков в Украине.