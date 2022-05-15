В «Дії» запустили гранты для пострадавшего от войны малого бизнеса

Правительство поддержит около 300 микро- и малых предприятий, наиболее пострадавших в результате вооруженной агрессии россии в Украине. Микрогранты в эквиваленте по 125 тысяч гривен (4000 евро) каждый будут доступны с 13 мая через портал «Дія».

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Заявку на получение гранта могут подать субъекты хозяйствования, зарегистрированные в установленном законом порядке не позднее 31 декабря 2021 года на территории одной из административно-территориальных единиц, на которых велись или ведутся боевые действия, в частности: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая , Луганская, Киевская области, временно переместившиеся с территории административно-территориальных единиц, указанных в этом пункте или пострадавшие в результате боевых действий, имеют возможность подтвердить на момент подачи заявки убытки, которые они понесли, и продолжают осуществлять хозяйственную деятельность в одном из указанных в этом пункте административно-территориальных единиц.

Приоритет при оценке грантовых заявок будет предоставляться компаниям занимающимся производством жизненно необходимых товаров и услуг для граждан Украины и Вооруженных сил Украины. Комиссия по оценке будет состоять из независимых бизнес-экспертов, которые отберут наиболее релевантные заявки и проведут интервью с отобранными предприятиями.

«Одна из ключевых целей Минцифры во время войны – помочь малому бизнесу выжить, возобновить деятельность и стать на ноги. Экономика должна работать, потому мы поможем предпринимателям сохранить рабочие места для сотрудников и выплаты заработных плат. Микрогранты, каждый из которых в эквиваленте 4000 евро, станут важной опорой для предпринимателей, а портал «Дія» позволяет получить доступ к ним в несколько кликов, без очередей и излишней бюрократии», — сказала заместитель министра цифровой трансформации по евроинтеграции Валерия Ионан.

Микрогранты в 4000 евро для первых 300 предприятий из наиболее пострадавших от российской агрессии областей являются пилотным проектом, в случае эффективной реализации которого правительство продолжит диалог с европейскими партнерами по масштабированию финансирования на большее количество бизнесов и регионов. Вместе с уже работающими инструментами беспроцентного кредитования по правительственной программе «Доступные кредиты 5–7–9%» это позволит малым предпринимателям как можно быстрее возобновить свою деятельность, что будет способствовать более быстрому восстановлению пострадавших регионов», отметил заместитель министра экономики Украины Александр Грибан.

Программа «EU4Business: конкурентоспособность и интернационализация МСП» проводится совместно с министерством цифровой трансформации, министерством экономики, «Дія.Бізнес» и Офисом по развитию предпринимательства и экспорта. Больше информации о мерах ЕС по экстренной поддержке МСП во время военного времени — на портале EU4Business.