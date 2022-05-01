Канада согласна предоставить Украине свои корабли для транспортировки зерна

Канада готова помочь Украине в транспортировке зерна, предоставив свои корабли.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает СTV.

«Канада готова направить свои корабли в порты Европы, чтобы украинское зерно могло быть доставлено тем, кто в нем нуждается», - подчеркнула глава канадского МИД.

Она также добавила, что цивилизованному миру нужно сделать все для того, чтобы Украина возобновила экспорт зерна. В ином случае в мире может начаться массовый голод.

Стоит заметить, что все морские порты Украины заблокированы войсками рф. По этой причине невозможно осуществить экспорт украинского зерна по морю.

Напомним, что рашисты продолжают вывозить из Украины продовольствие – похищенное зерно уже в Средиземном море.