Кулеба заявил, что страны G7 поддерживают идею о передаче арестованных российских активов Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил положительную реакцию стран G7 на идею передавать арестованные российские активы Украине на восстановление государства.

Об этом он сообщил в Facebook.

— О деталях не могу говорить, скажу единственное, что очень хорошо заходит идея о том, что нужно российские активы не просто арестовывать, но и передавать Украине на восстановление нашего государства, речь идет... о сотнях миллиардов евро, - прокомментировал Кулеба встречу глав МИД.

Кроме того, министр отметил, что G7 подтвердила готовность принять участие в восстановлении Украины, в частности, в реконструкции городов, объектов инфраструктуры и регионов, пораженных войной.

Дмитрий Кулеба подчеркнул положительную реакцию представителей стран G7 на идею Президента Владимира Зеленского относительно шефства над отдельным украинским регионом или городом.

— Хорошо эта идея заходит партнерам. Я думаю, что все будет хорошо, мы построим эту работу соответствующим образом, – сказал Кулеба.

Напомним, что в Португалии арестовали дом российского олигарха Абрамовича.