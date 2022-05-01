Украина получила возможность импортировать газ из четырех стран

Украина может импортировать газ из четырех стран через LNG-терминалы.

Об этом генеральный директор «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил в Facebook.

«Уже сейчас в Украину возможно импортировать газ из СПГ (сжиженный природный газ) LNG терминалов Греции, Хорватии, Польши и Литвы», - отметил он.

По словам Макогона, «Оператор ГТС Украины» за прошлый год удвоил объем поставок гарантированных мощностей в Украину, которые сейчас составляют 54 млн куб. м в сутки. В частности, были впервые созданы гарантированные импортные мощности из Венгрии (8 млн в сутки) и Польши (4 млн в сутки), увеличены мощности из Словакии (до 42 млн в сутки с 27 млн).

Он добавил, что даже в такие трудные времена Украина остается надежным транзитным партнером для европейских заказчиков.

«В настоящее время происходит значительный транзит газа из Польши в Венгрию через ГТС Украины. Более 1 млн куб. м в сутки. Украина становится важным транспортным газовым хабом для стран Восточной и Южной Европы», - сообщил глава компании.

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