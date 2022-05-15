В Украину по нулевой «растаможке» ввезли 80 тысяч автомобилей из ЕС

В Украину по состоянию на 14 мая ввезли 80 тысяч автомобилей в рамках закона о бесплатном растаможивании авто из Евросоюза.

Об этом заявил первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Александр Щуцкий, сообщает «Укринформ».

- С момента принятия закона о нулевой пошлине на вчерашний день в Украину было ввезено 80 тысяч транспортных средств для собственного пользования, - сообщил Шуцкий.

По его словам, это создает большие пробки на границе, мешает грузам, в которых нуждается армия, и ввозу гуманитарной помощи. А еще - спровоцировало топливный кризис, «который сейчас мы разгребаем».

Щуцкий отметил, что средняя цена большинства ввезенных авто по нулевой ставке колеблется в пределах 5-10 тысяч евро.