россия забрала под госконтроль активы Renault - теперь будут собирать «Лады» и «Москвичи»

Российские активы французской автомобилестроительной компании Renault переходят в государственную собственность россии.

Об этом говорится в заявлении Минпромторга рф.

Состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault российской федерации и Правительству москвы.

«Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault россия городу москва и акций АВТОВАЗа – государству в лице подведомственного Минпромторга россии ФГУП «НАМИ», – говорится в сообщении.

В результате операций частицы в активах распределятся следующим образом:

- 100% акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть Правительством Москвы.

- 67,69% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП «НАМИ».

- Оставшиеся акции автоконцерна АВТОВАЗ сохранит ДК «Ростех».

Также сообщается об опционе на обратный выкуп Renault своей доли в АвтоВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Оба соглашения получили одобрение ФАС россии.

«В рамках существующих лицензий продолжится выпуск всей линейки автомобилей LADA на заводах АВТОВАЗа. Также АВТОВАЗ будет производить сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке», - говорят в министерстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на заводе Renault в Москве возобновят производство автомобилей под «историческим» брендом «Москвич». По его словам, решение о передаче завода на баланс города было принято в связи с необходимостью сберечь многотысячный трудовой коллектив.

По словам Собянина, партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КАМАЗ. Производство начнется с классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в будущем планируется изготовление электромобилей.