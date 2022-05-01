«Это просто процедура ускорения снабжения оружием»: В Госдепе заявили, что ленд-лиз не приведет к появлению у Украины «какого-то огромного долга»

Американский ленд-лиз не приведет к появлению огромного долга перед США.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью «Европейской правде».

– Вопреки его названию (слово lend означает «одалживать», то есть передавать временно. – ЕП), мы не говорим о том, что Украина должна вернуть все, что получит по этому механизму. Идея ленд-лиза в другом. Когда США продают или передают оружие другому государству, правительство должно проходить экспортную процедуру, получать согласования и соответствовать определенным ограничениям. И именно для того, чтобы не сталкиваться с этими ограничениями, предлагается передавать оружие по ленд-лизу., – сказала она.

Квин отметила, что данная процедура нужна для ускорения передачи Украине оружия.

- Скажу откровенно, это просто процедура ускорения снабжения оружием. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-то огромного долга после войны.

Напомним, 9 мая Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе и защите демократии в Украине.

Также ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила масштабный пакет помощи, предусматривающий поддержку Украины на общую сумму около 40 миллиардов долларов.