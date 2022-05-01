Глава Минфина заявил о необходимости применения «болезненных мер», если война в Украине затянется на 3-4 месяца

Если война продлится больше 3-4 месяцев, правительству Украины придется принимать «болезненные меры», которые включают сокращение бюджетных расходов, в том числе зарплаты, пенсии и социальные выплаты, а также повышать налоги.

Такое заявление сделал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью The Economist.

Марченко заявил, что правительству до сих пор удавалось выполнять весь пакет социальных гарантий бюджета при том, что ежемесячный дефицит финансов составляет примерно 5 миллиардов долларов.

Правительство занималось выпуском и продажей военных облигаций, внешними заимствованиями, допечатыванием денежной массы.

Однако, как заявляет Марченко, все эти методы к осени могут исчерпаться.

– Если война продлится больше, чем еще три-четыре месяца, потребуются болезненные меры, в том числе резкое повышение налогов и резкое сокращение расходов, - сказал Марченко.

Напомним, что Украина завершила апрель с дефицитом государственного бюджета в 125 миллиардов гривен.