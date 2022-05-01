НБУ собирается смягчить валютные ограничения и вернуться к «плавающему» обменному курсу

Национальный банк Украины для повышения стабильности на валютном рынке думает о возвращении плавающего курса.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает «Интерфакс-Украина».

- Хочу сообщить, что мы рассматриваем возможность смягчения некоторых валютных ограничений. Мы также думаем, как вернуться в режим плавающего обменного курса. Такой шаг принесет большую стабильность на валютный рынок, - сказал он.

Шевченко отметил, что отклонение рыночного курса от официального, зафиксированного в начале войны, «маленькое».

Как сообщалось, Национальный банк 24 февраля приостановил работу валютного рынка Украины, кроме продажи валюты, и зафиксировал курс на уровне официального на тот день – 29,2549 грн/$1, что привело к появлению черного рынка, на котором в первые дни курс достигал 39-40 грн/$1. Затем НБУ частично разрешил операции с валютой.

Сейчас свободно официально купить наличную валюту, по информации участников рынка, очень сложно. На черном рынке гривна котируется по 34,3-34,5 грн/$1.