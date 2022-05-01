Нардеп Шуфрич и экс-генпрокурор Рябошапка уехали из Украины, но пообещали вернуться

Депутат Верховной Рады от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич покинул Украину.

Об этом сообщает «Бабель».

Он уехал посетить своих троих детей, которые находятся в Венгрии, и планирует вернуться на следующее пленарное заседание Рады. Шуфрич сказал, что уехал из-за того, что одному ребенку нужна «срочная врачебная консультация».

- Я отец трех несовершеннолетних детей – 3, 5 и 9 лет. Кроме того, я оформил свой выезд согласно всем нормативам, установленным для военного времени. Необходимость уехать за границу связана с срочной врачебной консультацией в связи с состоянием одного из моих детей. Планирую вернуться к 23 мая, – объяснил он.

«УНИАН» сообщает, что экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка с третьей попытки смог уехать из Украины. Рябошапка дважды пытался покинуть Украину, но пограничники его не пускали. Бывший генпрокурор пересек границу, поскольку является отцом троих детей.

- Пограничная служба проверила свидетельства о рождении моих троих детей, которые изъяла у меня в прошлый раз, когда я хотел уехать. Они проверили их на подлинность, и я смог уехать. Сегодня уже никаких претензий ко мне не было, - заявил Рябошапка.

В то же время он пояснил, что намерен вернуться в Украину.