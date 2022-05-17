Сенат США предварительно одобрил выделении для Украины 40$ миллиардов помощи

Сенат США во время процедурного голосования в понедельник подавляющим большинством голосов одобрил пакет помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

16 мая состоялось процедурное голосование по предоставлению Украине финансовой помощи. Подавляющее большинство сенаторов 81 против 11 поддержали законопроект.

Если все законодатели согласятся отказаться от дебатов и в документ не будут вноситься изменения, уже на этой неделе он будет отправлен на подпись президенту Джо Байдену.

Как известно, ранее эта финансовая помощь от США была под угрозой, поскольку сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал законопроект. Несмотря на уговоры коллег, он настаивал на создании должности специального генерального инспектора, который должен был контролировать, как тратится военная помощь.