Шмыгаль заявил, что государство будет реагировать в соответствии с военным временем на злоупотребления на рынке топлива

На злоупотребления на рынке топлива государство будет реагировать в соответствии с военным временем.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с представителями топливного бизнеса, передает пресс-служба Кабмина.

«Во время разговора с участниками рынка глава правительства подчеркнул, что главная задача — чтобы люди имели горючее, а на рынке не было злоупотреблений. На такие проявления, по его словам, государство будет реагировать по военному времени», – говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что власть в лице Кабинета Министров, всех центральных органов исполнительной власти, таможни и пограничной службы полностью содействует и помогает бизнесу, чтобы преодолеть этот кризис на рынке горючего, который возник после ударов оккупантов по объектам нефтеперерабатывающей инфраструктуры. В частности, государство уже снизило НДС с 20% до 7% на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ и согласовало нулевую ставку акциза на эти позиции.

Также Денис Шмигаль сообщил, что со своей стороны лично имел переговоры по либерализации логистических путей с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Со своей стороны в Государственной пограничной службе отметили, что автомобильный транспорт с горючим проходит границу с украинской стороны без очередей. Участники рынка также констатировали, что задержек в прохождении границы нет.

Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко также отметила, что количество бензовозов, ежедневно пересекающих границу, выросло почти на треть по сравнению с началом мая.

По итогам встречи премьер-министр дал задачу Министерству экономики совместно с Министерством энергетики и профильной ассоциацией наработать предложения по преодолению кризиса на рынке нефтепродуктов и устранению дефицита топлива.