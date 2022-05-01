В ответ на требование платить за газ в рублях Финляндия подает в суд на россию

Финская государственная энергетическая компания Gasum решила подать в суд на российскую компанию «Газпром Экспорт» из-за требования платить за газ в рублях.

Об этом сообщается на сайте Gasum, передает Liga.net.

Финляндия импортирует газ россии уже больше 50 лет. До пандемии коронавируса поставки составляли около 2,5 млрд кубометров в год, сейчас меньше. Контракт между Gasum и «Газпром Экспортом» действует до 31 декабря 2031 года.

В апреле «Газпром Экспорт» направил Gasum письмо с требованием в дальнейшем осуществлять платежи за газ в рублях вместо евро, а также выдвинул ряд других претензий по контракту.

Финская компания заявила, что не принимает требований по переходу на платежи в рублях и возражает против других претензий Газпрома.

Gasum отдает себе отчет, что Россия может прекратить поставки газа в Финляндию. Компания будет пытаться в течение лета обеспечить импорт газа через газопровод Balticconnector из Эстонии.

- У Gasum в этой ситуации не было другого выбора, кроме как передать контракт в арбитраж. Учитывая вызовы, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить наших финских клиентов необходимыми энергоресурсами, – заявил гендиректор компании Мика Вильянен.

Напомним, ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что Польша больше не намерена покупать газ в России.

В свою очередь министр финансов Германии Кристиан Линднер подтвердил, что Германия не будет платить за российский газ в рублях.