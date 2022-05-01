Компания «Прометей» усиливает свои позиции в Полтавской области

Группа «Прометей» продолжает операции по присоединению трех активов в Полтавском регионе к сети элеваторов компании, усиливая свои позиции по суммарной емкости единовременного хранения элеваторного дивизиона сразу на 145 тыс. тонн.

Инвестиционный проект реализуется в рамках долгосрочной стратегии расширения и модернизации элеваторного направления ГК. Последующее введение в состав Группы зернохранилищных комплексов позволит увеличить мощность единовременного хранения с 1,69 млн. тонн. до показателя на уровне 1,84 млн. тонн.

Указывается, что с проведением соответствующих M&A сделок Компания увеличивает географию своего присутствия до 11 регионов, значительно усилив региональный блок элеваторов, находящихся на территории, контролируемой украинскими властями.

«Мы адаптировались к новым условиям и готовы работать и усиливать мощности для подготовки к дальнейшему восстановлению. Сейчас 6 из 33 наших активов элеваторного дивизиона находятся в зоне риска, поэтому решение усилить позиции в Полтавском регионе одновременно тремя комплексами по хранению и доработке зерна позволит Группе не допустить падения оборотов элеваторного направления», - прокомментировал ведущиеся сделки глава Набсовета ГК «Прометей» Рафаэль Гороян.

Кроме того, в сообщении отмечается, что Группа продолжила соответствующие M&A операции в крайне нестабильный период, связанный с полномасштабной военной агрессией росии, что свидетельствует о непрерывности деятельности компании «Прометей» и сохранении ею устойчивых рыночных позиций.

Аргументами для расширения арсенала элеваторных комплексов послужили высокий совокупный потенциал Полтавского региона, а также логистические преимущества выбранных локаций. Дополнительным фактором для принятия соответствующего решения стал мощный зембанк фермерских хозяйств Полтавской области.

Напоминается, что в феврале ведущий элеваторный сайт Elevatorist обнародовал рейтинг «ТОП – 15 компаний по элеваторным мощностям в 2021 г.». В Топ вошли агрокомпании-флагманы элеваторного направления в собственности которых находится наибольшее количество и сосредоточена наиболее значительная емкость элеваторных активов. Группа Компаний «Прометей» в соответствующем рейтинге заняла 5 позицию с показателем почти 1,7 млн. тонн. Топ-15 2021 года не фиксировал начавшиеся операции по вхождению Группы в 3 новых актива в Полтавской области.

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