Зеленский обсудил вопросы поставки топлива в Украину с президентом Франции

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждался вопрос поставки топлива в Украину.

О разговоре написал Владимир Зеленский в своем твиттере.

«Завершил длительный и насыщенный телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных из « Азовстали» и видению перспектив переговорного процесса. Поднял вопрос о поставках горючего в Украину » , - написал Зеленский.

Он добавил, что во время разговора речь шла также об оборонной поддержке от Франции, подготовке шестого пакета санкций против РФ, возможных путях экспорта украинской аграрной продукции.

« Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС » , – подытожил Зеленский.

Напомним, что ранее в Кабмине заявили, что в мае Украина получит 350 тысяч тонн топлива по совершенно новым логистическим маршрутам.