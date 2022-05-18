Кабмин расширил список лиц для выплаты госпомощи

Во вторник, 17 мая, расширили перечень граждан, которые могут претендовать на выплаты по 2,2-2,5 тысяч ежемесячно от международных гуманитарных организаций. Заявку на получение помощи можно подать на сайте «єДопомога».

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

Ранее такие выплаты предусматривались только внутренне перемещенным лицам из числа наиболее уязвимых социальных категорий.

«Теперь выплаты смогут получить и наши люди с деоккупированных территорий, из населенных пунктов, которые находятся в зоне активных боевых действий, а также граждане на временно оккупированной территории», - сообщил Шмигаль.

Заявку на получение помощи можно подать на сайте «єДопомога», а со временем такая возможность появится в «Дії».