Минфин США призывает союзников увеличить финансирование Украины

Министр финансов США Джанет Еллен во вторник призвала союзников США увеличить финансовую поддержку Украины, заявив, что объявленных до сих пор средств будет мало для удовлетворения краткосрочных потребностей борющейся с российским вторжением страны.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

«Потребности Украины в финансировании значительны», - сказала Еллен в выступлении во время Брюссельского экономического форума.

Она добавила, что правительство Украины продолжает функционировать благодаря «изобретательности и храбрости ее чиновников».

«В те месяцы, пока сбор налогов не возобновится, Украина нуждается в бюджетном финансировании для выплат солдатам, служащим и пенсионерам, а также для функционирования экономики, удовлетворяющей основные потребности ее граждан, – добавила Еллен. – В ближайшее время им нужно будет заняться ремонтом и восстановлением критически важных коммунальных услуг». «Очевидно, что объявленной до сих пор двусторонней и многосторонней поддержки будет недостаточно для удовлетворения основных потребностей Украины», - отметила министр.

Еллен призвала союзников «присоединиться к увеличению финансовой поддержки Украины».