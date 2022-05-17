ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Советник главы МВД показал видео последствий удара по учебному центру в Десне

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 17 мая по этой ссылке.



В этой новости мы будем следить за событиями 18 мая.

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01:03 Советник главы МВД Антон Геращенко показал видео последствий удара по учебному центру. Как сообщалось ранее, в результате авиаудара, который утром 17 мая нанесли российские войска по поселку Десна, что на Черниговщине, погибли восемь человек. Еще 12 травмированы.

00:55 На кадрах работа по уничтожению врага силами 53 отдельной механизированнной бригады.

«В кустах и деревьях от украинцев не укроешься – всюду найдут! В этот раз 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха не оставила врагу никакого шанса на спасение», - говорится в описании видео.

00:50 На востоке украинские воины отбили 12 вражеских атак и уничтожили девять беспилотников. Всего, за 17 мая Группировка Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях отразила 12 вражеских атак, на четырех локациях еще продолжаются бои.

За сутки украинские защитники и защитницы уничтожили: 3 танка, 3 артиллерийские системы (из них одна РСЗО, 6 единиц боевой бронированной техники, 7 автомобилей (в том числе один грузовик с боеприпасами). Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили: 9 беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» и один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс типа «ZALA».

00:30 За минувшие сутки украинские военные поразили 15 воздушных целей российских оккупантов. В сообщении Командования Воздушных сил ВСУ указано, что противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила 10 беспилотников оперативно-тактического уровня, еще один БПЛА и четыре крылатые ракеты уничтожили зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины.