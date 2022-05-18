Кабмин прекращает государственное регулирование цен на горючее, но за злоупотребление ценами будет наказывать

Кабмин решил прекратить государственное регулирование цен на топливо для того, чтобы предоставить операторам рынка возможность транспортировать на украинский рынок ресурс из Европы.

Об этом в эфире телемарафона заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

- По результатам сегодняшнего (17 мая, - ПН) заседания оперативного штаба договорились о том, чтобы государство временно остановило ценовое регулирование для того, чтобы операторы рынка имели возможность насытить рынок необходимым ресурсом. Для того чтобы они имели возможность транспортировать на рынок Украины весь ресурс, который есть на европейском рынке, - сказала она.

Свириденко добавила, что это позволит наполнить рынок и удовлетворить спрос украинцев.

В правительстве считают, что при таком сценарии цены на бензин не превысят 52 грн/л, а на дизель – 58 грн/л. Свириденко пообещала, что если операторы рынка будут злоупотреблять ценами, то государство будет их за это наказывать.

Министр также заверила, что с каждой неделей ситуация на украинских заправках будет все лучше, а очереди будут уменьшаться.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль во время онлайн-встречи с представителями топливного бизнеса заявил, что на злоупотребление на рынке топлива государство будет реагировать в соответствии с военным временем.