В Дії запустили сбор средств на армию через платформу UNITED24

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что через платформу UNITED24 запустили в Дії сбор средств на помощь армии.

Об этом он сообщил в телеграмме.

Донейты можно сделать всего за два клика через Apple Pay, Google Pay или ввести данные карты.

Собранные средства будут направлены Министерству обороны Украины. За них они смогут приобрести нашим защитникам оружие, современное оборудование, амуницию, бронежилеты, спасательную технику и другие необходимые вещи.