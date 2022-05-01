Европарламент на год отменил пошлину для Украины

Европейский парламент поддержал отмену на один год импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны.

Об этом сообщает сайт ЕП.

«Сегодня мы должны показать, что наша поддержка Украины абсолютно, непоколебима и необратима, реализуя эти беспрецедентные меры по либерализации торговли. Слава Украине!» – заявила перед голосованием постоянный докладчик по Украине Сандра Калниете.

За проголосовали 515 депутатов, против - 32, 11 воздержались.

Указано, что это временное мероприятие является ответом на последствия войны россии против Украины, что ограничивает возможности страны для торговли.

Предложенные меры полностью отменят ввозную пошлину на промышленную продукцию, ввозную пошлину на фрукты и овощи, а также антидемпинговую пошлину и защитные меры по импорту стали сроком на один год.

Следующим шагом должна быть публикация решения в Официальном журнале ЕС, в следующий день оно вступит в силу.

Отмечается, что Евросоюз – важнейший торговый партнер Украины, на долю которого в 2021 приходилось более 40% из общего объема торговли товарами. В то же время Украина была 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС, на долю которого приходилось около 1,2% из общего объема торговли ЕС.

Напомним, Канада согласна предоставить Украине свои корабли для транспортировки зерна