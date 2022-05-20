Страны Большой Семерки согласились выделить Украине $18,4 миллиарда помощи, - СМИ

На встрече стран Большой Семерки и международных финансовых институций 19 мая согласовали выделение для Украины 18,4 миллиарда долларов для финансирования бюджета на ближайшие три месяца.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на «Reuters».

«Мы мобилизовали 18,4 миллиарда долларов бюджетной поддержки, в том числе 9,2 миллиарда долларов, объявленных накануне Петерсбергской встречи, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжить обеспечение предоставления базовых услуг украинскому народу», – заявляют министры финансов и руководители центральных банков G7 в проекте документа.

Такая сумма необходима для функционирования Украины в мае, июне и июле с учетом расчетов правительства и МВФ, Всемирного банка о потребности в ежемесячном финансировании бюджета в 5 миллиардов долларов. Ожидалось, что послы G7 согласуют сумму в 15 млрд долларов, однако допускалось, что в финальном решении она будет выше благодаря поддержке многосторонних банков развития.

Ранее сообщалось, что значительная часть этих средств будет предоставлена в форме грантов, то есть безвозвратной помощи. В состоянии войны Украина не может самостоятельно направить необходимые средства в бюджет из-за существенного падения налоговых и неналоговых поступлений.