Сенат США одобрил выделение Украине $40 миллиардов помощи

Большинство членов Сената США 19 мая поддержали выделение помощи Украине на сумму около 40 миллиардов долларов.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Пакет помощи был одобрен 86 голосами за, 11 сенаторов были против. Законопроект будет отправлен в Белый дом для немедленного подписания президентом США Джо Байденом, поскольку Вашингтон спешит продолжить военную помощь Украине.

Представитель Пентагона Джон Кирби ранее в этом месяце сказал, что финансирование для быстрого предоставления оружия Украине, которое использовал Байден в последнее время, иссякнет к третьей неделе мая, если не выделить новые средства.

Пакет предусматривает почти 20 млрд долларов на Пентагон – на три миллиарда больше, чем первоначально попросил Белый дом, в том числе 6 млрд прямой помощи по безопасности и 9 млрд на пополнение складов оружия, которое направляется Пентагоном Украине.

Кроме того, в пакете 4 млрд долларов для Украины и других стран, на которых влияет война, для помощи по закупке оружия, 8,8 млрд прямой экономической поддержки для Украины, а также средства на возобновление работы посольства, документирование военных преступлений и меры по предотвращению утечки ядерного топлива.