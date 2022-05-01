Ахметов в прошлом году заказал строительство суперяхты, но из-за войны он намерен от нее отказаться, - СМИ

Украинский миллиардер Ринат Ахметов в 2018 году заказал себе 145-метровую яхту. Теперь он думает продать судно, хотя оно еще не достроено.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на The New York Times.

Яхту, известную пока под кодовым названием Luminance («Яркость»), строит немецкая верфь Lürssen. Она войдет в десятку самых больших суперяхт в мире после того, как будет готова. Но Ахметов, потерявший значительную часть своего бизнеса из-за войны, готов от нее отказаться.

- Учитывая текущие обстоятельства, мы рассматриваем возможность продажи судна, – заявил Джок Мендоза-Уилсон, директор по международным связям и отношениям с инвесторами SCM.

Издание отмечает, что Luminance будет на пять метров больше, чем другая известная яхта, построенная Lürssen – Scheherazade. Судно стоимостью более $700 миллионов связывают с владимиром путиным.

«Этих денег почти хватило бы на то, чтобы приобрести для Украины две ударные подлодки немецкого производства; это примерно столько, сколько стоит самый популярный фрегат класса Баден-Вюртемберг, корабль с пушками и ракетами, который также помогает строить Lürssen», – говорится в публикации.

Если Ахметов действительно хочет продать яхту, ему, скорее всего, придется ждать, пока она будет готова в 2023 году.