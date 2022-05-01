НБУ снял ограничения и разрешил украинским банкам самим устанавливать курс валют

Национальный банк Украины с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Об этом сообщили в НБУ.

Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%. Также отменены аналогичные ограничения на установление курса, согласно которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.