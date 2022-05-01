Украина с партнерами установила два сухопутных маршрута для экспорта продовольствия

Украина вместе с партнерами установила два альтернативных сухопутных маршрута для доставки экспорта продовольствия, но россия должна прекратить блокаду, чтобы разрешить полный и свободный экспорт.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере.

«россия ставит миллионы людей под угрозу голода, блокируя наши порты. Вместе с партнерами Украина установила два альтернативных сухопутных маршрута для доставки экспорта продовольствия и спасения Африки и других регионов от голода. россия должна прекратить блокаду, чтобы разрешить полный и свободный экспорт», - отметил он.

Напомним, что Европейский парламент поддержал отмену на один год импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны.