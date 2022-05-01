Нацбанк обещает и дальше сдерживать курс гривны на уровне 29,25 за доллар

Официальный курс гривны к доллару и в дальнейшем будет оставаться фиксированным. В Национальном банке Украины раскрыли подробности правил валютного рынка в ближайшее время.

Об этом на Facebook сообщил Национальный банк Украины.

Правила работы банковской системы:

- курс гривны будет оставаться фиксированным на уровне 29,25 гривны за доллар. Это поможет сдержать инфляционные процессы;

- ограничения на установление курса банками в безналичном сегменте валютного рынка и в дальнейшем будут неизменными.

«Банки и в дальнейшем должны проводить операции по купле-продаже безналичной валюты с клиентами по курсу, что находится в диапазоне, где нижняя граница - официальный курс, а верхняя – официальный курс +1%», - пишет пресс-служба.

- большинство операций на валютном рынке и в дальнейшем будет осуществляться именно в безналичном сегменте. Импортеры продолжат закупать валюту по курсу, который близок к курсу продажи валюты экспортерам;

- наличный рынок во время военного положения и в дальнейшем работает в ограниченном режиме.