Нацбанк обещает и дальше сдерживать курс гривны на уровне 29,25 за доллар

Официальный курс гривны к доллару и в дальнейшем будет оставаться фиксированным. В Национальном банке Украины раскрыли подробности правил валютного рынка в ближайшее время.
Об этом на Facebook сообщил Национальный банк Украины.
Правила работы банковской системы:
- курс гривны будет оставаться фиксированным на уровне 29,25 гривны за доллар. Это поможет сдержать инфляционные процессы;
- ограничения на установление курса банками в безналичном сегменте валютного рынка и в дальнейшем будут неизменными.
«Банки и в дальнейшем должны проводить операции по купле-продаже безналичной валюты с клиентами по курсу, что находится в диапазоне, где нижняя граница - официальный курс, а верхняя – официальный курс +1%», - пишет пресс-служба.
- большинство операций на валютном рынке и в дальнейшем будет осуществляться именно в безналичном сегменте. Импортеры продолжат закупать валюту по курсу, который близок к курсу продажи валюты экспортерам;
- наличный рынок во время военного положения и в дальнейшем работает в ограниченном режиме.
«Банки могут продавать через кассы иностранную валюту лишь в том объеме, в котором до этого купили ее у населения. До войны между наличным и безналичным сегментами рынка существовало почти свободное переток наличной валюты, плюс население могло свободно покупать валюту у банков. Сейчас валютные ограничения НБУ поставили занавес на такие перетоки и на объем продажи наличной валюты банками», - добавляет пресс-служба.