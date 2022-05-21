Португалия выделит Украине 250 миллионов евро финансовой поддержки

Правительство Украины и Правительство Португалии заключили меморандум о взаимопонимании финансовой поддержки в связи с агрессией российской федерации против Украины.

Документ подписали Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и Премьер-министр Португалии Антониу Кошта во время встречи в Киеве 21 мая, передаёт Кабинет министров.

- Эта важная договоренность поможет Украине сохранить макроэкономическую стабильность во время войны и позволит скорее восстановиться после ее завершения. Победа будет за нами, у нас нет сомнений. Нас поддерживает вся Европа и весь цивилизованный мир, - отметил Денис Шмигаль.

Меморандум, в частности, предусматривает выделение Украине правительством Португалии суммы в размере до 250 млн евро. Первый транш в размере до 100 млн евро Украина должна получить уже в этом году. Средства будут преимущественно предоставляться через Международный валютный фонд. Также возможно привлечение других государств-членов ЕС и многосторонних институтов.

Премьер-министр Украины поблагодарил Правительство Португалии за уже оказанную поддержку в борьбе с российским агрессором: финансовую, гуманитарную, оборонно-техническую.

– Это помогает украинскому народу уверенно отстаивать свою свободу, землю и демократию, – подчеркнул Денис Шмигаль.

Глава украинского правительства поблагодарил Португалию за прием украинских граждан, за решение возобновить работу посольства Португалии в Киеве и лично Антониу Кошта за визит в Киев и Ирпень.

Премьер-министр Португалии отметил, что это первый визит главы правительства его страны в Украину за историю двусторонних отношений. Он подчеркнул, что Португалия стоит рядом с Украиной в этой войне.