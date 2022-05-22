«Газпром» не использует даже оплаченные мощности транзита через Украину

Российский «Газпром» не использует даже уже оплаченные и забронированные мощности транзита через точку «Суджа».

Об этом сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

Оплаченная мощность «Газпрома» составляет 77,2 миллиона кубометров газа, однако в настоящее время физический транзит достигает всего 50 миллинов кубов в сутки.

Кроме того, подчеркнул он, Оператор готов транзитировать объемы из оккупированной россиянами точки «Сохрановка» через точку «Суджу», то есть весь объем транзита – 109,6 миллионов в сутки, причем ее общая техническая мощность достигает 244 миллиона кубов газа.

«То есть через «Суджу» могут пройти не только объемы существующего транзита (109,6 миллионов), но и почти весь объем «Северного Потока -1» (155 миллионов в сутки). Украина имеет возможность транзитировать достаточные объемы газа в ЕС до момента введения ЕС полного эмбарго на российский газ», – подчеркнул он.

Макогон отметил, что для Украины транзит – это гарантия того, что враг не будет целенаправленно уничтожать украинскую ГТС, которая используется и для транспортировки газа нашим потребителям.

Кроме того, на временно оккупированных территориях оккупанты самостоятельно возобновили работу Луганской ТЭС, ежедневно потребляющей почти 1 миллион кубов газа.

«Конечно, за этот газ никто не будет рассчитываться», - говорит Макогон и проводит аналогию с сделкой российских оккупантов в Молдове, когда так называемая «власть» подконтрольного россии Приднестровью отбирала для своих нужд газ, стоимость которого записывалась в долг Молдовы, который уже достигает 7,5 миллиарда долларов.

Напомним, российские компании временно исключили из Международного газового союза.