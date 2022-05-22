Эксперты объяснили, с чем связаны задержки с бюджетными выплатами в Украине

В Украине на этой неделе начались массовые задержки бюджетных выплат. В большинстве регионов бюджетники жалуются, что платежи не выплачиваются.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.

Официальных заявлений Министерства финансов или Госказначейства на этот счет еще не было. Казначейство не пропускает финансирование даже по защищенным статьям расходов – заработные платы, социальные выплаты во многих бюджетных учреждениях пока на паузе.

Вероятно, это связано с проблемой кассовых разрывов единого казначейского счета – из-за недополучения в доходной части бюджета и ожидания поступления финансовой помощи от иностранных партнеров возникает временный разрыв между возможностями и потребностями проводить кассовые расходы.

Все средства при этом используются по приоритетам военного положения. В первую очередь средства направляются на национальную безопасность и оборону и на осуществление мер правового режима военного положения. Оплата труда бюджетникам и другие статьи расходов будут финансироваться во вторую очередь по мере поступления средств.