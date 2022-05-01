Курс валют в Украине стабилизируется в течение 10 дней, - эксперт

Наличный валютный курс в Украине после снятия ограничений НБУ стабилизируется в течение следующих 10 дней.

Такой прогноз озвучила глава совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, пишет «Минфин».

- Для того чтобы ситуация после подобных регуляторных решений выровнялась, понадобится 2-3 недели. Нормализацию курса будем наблюдать в ближайшие 10 дней, когда белый и серый рынок выровняются и станут почти одинаковыми, - сказала Коробкова.

По её прогнозам, курс в обменниках банков стабилизируется на уровне 34-36 гривен за доллар.