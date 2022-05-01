Курс валют в Украине стабилизируется в течение 10 дней, - эксперт

Наличный валютный курс в Украине после снятия ограничений НБУ стабилизируется в течение следующих 10 дней.
Такой прогноз озвучила глава совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, пишет «Минфин».
- Для того чтобы ситуация после подобных регуляторных решений выровнялась, понадобится 2-3 недели. Нормализацию курса будем наблюдать в ближайшие 10 дней, когда белый и серый рынок выровняются и станут почти одинаковыми, - сказала Коробкова.
По её прогнозам, курс в обменниках банков стабилизируется на уровне 34-36 гривен за доллар.
- Нацбанк снял ограничения для установления банками курса на наличном рынке, чтобы предупредить так называемый валютный туризм. Люди переходили границу, снимали там валюту со своих счетов, возвращались в Украину и обменивали её по курсу 35-36 гривен за доллар. Такая ситуация во время войны совершенно неприемлема, когда существует серый валютный рынок с котировками на 30% выше официального курса, - отметила Коробкова.