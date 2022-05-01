Президент Зеленский подписал закон о конфискации активов лиц, поддерживающих войну в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, согласно которому, активы, принадлежащих физическому или юридическому лицу, поддерживающему военную агрессию россии против Украины будут конфискованы.

Об этом сообщается на сайте Главы государства.

Определены четкие критерии, по которым лицо может быть отнесено к кругу тех, на кого распространяется действие такой санкции.

«Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников», – отметил Зеленский.

Определено, что ответственным за поиск активов и обращение в суд станет Министерство юстиции Украины. Оно должно будет организовать работу по выявлению и розыску подлежащих блокированию активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, осуществление административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства будет осуществлять Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Заметим, что 21 апреля 2021 Верховная Рада проголосовала за этот закон, однако Президент Владимир Зеленский вернул его со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения в сессионном зале. После принятия закона с поправками глава государства подписал документ.