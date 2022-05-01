Абоненты «Николаевоблтеплоэнерго» задолжали за отопление 160,4 миллиона гривен

Долг потребителей ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» группы населения по итогам отопительного сезона 2021-2022 гг. составил 160,4 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Погашено лишь 73,4% от начислений за услуги по поставке тепловой энергии.

Кроме того, остается около 72 миллионов задолженности за предыдущие отопительные сезоны, поэтому общая сумма недополученных средств предприятием за предоставленные услуги составляет более 232 миллионов гривен.

«Мы, безусловно, очень благодарны николаевцам за расчеты и уплату начислений за тепло. Абоненты ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», несмотря на полномасштабную войну в стране, продолжают рассчитываться за предоставленные услуги. Мы просим и дальше платить посильные суммы, ведь сейчас, в межсезонье, каждая гривня важна для предприятия, потому что сейчас мы должны подготовить котельные и сети к следующему отопительному сезону, обеспечив бесперебойное теплоснабжение», - комментирует директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвин.

Узнать сумму начислений за услуги по поставке тепловой энергии можно у специалистов абонентского отдела по телефонам: +380957617399, +380660301754, а также по электронной почте: abonviddil.mk.okp@gmail.com и Viber +38095761739

Получить консультацию по вопросам задолженности можно у специалистов отдела по работе с задолженностью: +380992135950, +380504808960, +380675175376, а также по электронной почте: monitoring.teplo@gmail.com