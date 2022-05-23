С начала войны банки выдали льготных кредитов на 24 миллиарда гривен

С момента введения военного положения в рамках государственной программы Доступные кредиты 5-7-9% заключены 6726 кредитных договоров на общую сумму 24,38 миллиарда гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что 15,59 миллиарда гривен – это кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 0,21 миллиарда гривен – на инвестиционные цели, 3,09 миллиарда гривен – антикризисные кредиты, 1,58 миллиарда гривен – на рефинансирование предварительно полученных кредитов и 3,90 миллиарда гривен – на антивоенные цели.

Также в Минфине уточнили, что с момента старта программы субъекты предпринимательства на 23 мая получили от уполномоченных банков 41 548 кредитов на 114 миллиардов гривен.

В то же время за прошлую неделю уполномоченные банки выдали 1062 льготных кредита на общую сумму 3,9 миллиарда гривен.