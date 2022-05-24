ГК «Прометей» привлекла льготный кредит в объеме ₴60 миллионов

Одна из крупнейших зерноторговых компаний Украины ГК «Прометей» сообщила о подписании кредитного соглашения о получении финансирования на сумму 60 миллионов гривен для проведения посевной кампании в 2022 и пополнения оборотных средств.

Финансовая поддержка производственных компаний была осуществлена в рамках льготной программы кредитования для предприятий малого и среднего бизнеса.

«По программе финансирования сельскохозяйственных предприятий первым с нами сработал наш давний финансовый партнёр, предоставив ₴60 миллионов гривен двум нашим агропредприятиям. Ставка кредитования составила 0% на 6 месяцев, и 5% в гривне до 12 месяцев.

Соответствующий лимит, в том числе, позволит производственным компаниям, пострадавшим от нападения оккупантов, провести и успешно завершить в этом году посевную кампанию.

— Поддержка государства сейчас крайне нужна сельхозпроизводителям для проведения посевной в экстремально сложное для страны время. Мы благодарны за содействие в получении финансирования нашему надежному партнеру, который на протяжении уже многих лет «идет» рядом с нами. Мы высоко ценим это доверие и нацелены на дальнейшее успешное сотрудничество», - подчеркнула руководитель сектора корпоративних финансов ГК «Прометей» Ирина Ивченко

В компании также отметили, что на данный момент Группой параллельно ведутся переговоры по привлечению финансирования под гарантии государства с рядом финансовых партнеров. Кроме этого, в различных финансовых учреждениях идет обсуждение лимита по лизингу автомобильного транспорта (тягачи MAN и Volvo с прицепами Welton, Schmitz).

Мы гордимся тем, что в эти чрезвычайно трудные времена мы ощущаем поддержку как государства, так и наших финансовых партнеров, которые делают эти сделки возможными и позволяют компании «Прометей» вернуться к прежним объемам продаж и производства агрокультур», - отметили в Компании.

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