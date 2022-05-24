«Мы работали и продолжаем работать в условиях боевых действий»: Благодаря реконструкции котельной «Николаевоблтеплоэнерго» удалось сэкономить около ₴20 миллионов

Еще в августе-ноябре одну из котельных ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» реконструировали и установили новое газовое оборудование - современный ШГРП (пункт шкафной газорегулирующий). Теперь она позволяет экономить средства.

Об этом сообщили в ОКП.

По словам технического директора АО «Николаевгаз» Дмитрия Грицая, начало полномасштабной войны в Украине подтвердило правильность стратегии РГК на развитие производства собственного газового оборудования с использованием ведущих европейских технологий.

Начиная с 2019 года компании, работающие под брендом РГК в тесном сотрудничестве с ведущими европейскими производителями, построили в Украине три новых производства газового оборудования. Партнерские отношения с иностранными производителями, собственные логистические маршруты и хабы позволили быстро восстанавливать газоснабжение в регионах и проводить ремонты сетей и газового оборудования после обстрелов, что особенно актуально в Николаеве и области.

В рамках реконструкции котельной было заменено и газовое оборудование – установлен современный ШГРП (пункт шкафной газорегулирующий) собственного производства. Именно своевременная замена оборудования позволяет обеспечить бесперебойную работу сетей и предоставлять услуги потребителям.

Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов отметил, что благодаря реконструкции котельной уже удалось сэкономить средства.

— Ее ремонт был легкой авантюрой, Николаевгаз поддержал нас в этом мероприятии и работа этой котельной позволило нам сэкономить 30% газа, в деньгах это порядка 19-20 миллионов гривен. Будет время, посчитаем. Новые котлы поставлены, новое газовое оборудование. Это котельная, которой есть чем гордиться, - сказал Логвинов.

В рамках выполнения комплексных мер по безопасности сетей газоснабжения за период 2020-2021 года было заменено 39 ШГРП и 1061 КБРТ. Мы планировали продолжить работу, и в 2022 году было запланировано заменить 33 ШГРП и 1264 КБРТ, но наши планы нарушила война.

— С начала боевых действий мы устранили более 3000 повреждений на сетях и газифицировали объект аграрной сферы. Мы работали и продолжаем работать в условиях боевых действий! - сказал Логвинов.

Грицай, в свою очередь, добавил, что ходе обстрелов повреждают также ШГРП, но их оперативно заменяют.

— Данное оборудование является конкурентноспособным не только в Украине. В мирное время его приобретали и страны Евросоюза - Польша, Чехия и так далее, - добавил Грицай.

Напомним, на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали, что после установки системы обратного осмоса воды с предварительной фильтрацией качество воды, которую горожане набирают из скважин предприятия, заметно улучшилось.