«Свой шанс они уже профукали»: Губернатор Ким рассказал о рисках «новых захватов Николаева» и ситуации в городе

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким считает, что свой шанс по захвату города оккупанты уже упустили.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Ким отметил, что люди пришли к тому, что надо работать над победой и эта работа кропотливая.

— От панических настроений «Все пропало» до «Все, мы победили», до понимания, что нам надо работать, чтоб победить. Эволюционировали мы так. (…) Успеха враг не имеет. Мы находимся в активной защите, занимаемся логистикой и сейчас то время, когда работать надо каждый день кропотливо, чтоб достичь результата, - сказал глава ОВА.

Шанс на захват города оккупанты упустили, а воины набрались опыта и структурировали защиту.

— Свой шанс они уже профукали. Потому что сейчас мы все готовы к более решительным действиям, имеем больше опыта, более структурированную ситуацию и врага, - отметил Виталий Ким.

Что же касается воды в Николаеве, техническая есть, а над подачей питьевой работают.

— Вода техническая в кране есть, мы работаем над восстановлением питьевой воды, это процесс не быстрый, но достаточное количество у нас есть питьевой воды и запасов, чтоб ее подвозить и раздавать. Это неудобно, но это война, - добавил Виталий Ким.

Напомним, в направлении Херсона выявили взорванную и расстрелянную оккупантами колонну гражданских с детьми.