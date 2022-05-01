Губернатор Ким рассказал, как обстоит ситуация с бизнесом на Николаевщине

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о том, как обстоит ситуация в бизнесом в Николаеве и области.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Он сообщил, что с бизнесом ситуация неудовлетворительная, так же как и сельхозсферой. При этом, люди возвращаются домой.

— С бизнесом плохо, он был у нас завязан на порты, на экспорт и смежные сферы. Сельскохозяйственный край – так же. Но люди возвращаются, потому что уже не могут сидеть на чужбине, не на своей земле. Плохо с работой, но все возвращаются, не хотят быть не на семье, - сказал глава ОВА.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области засеяли около 86% той земли, которая была запланирована.