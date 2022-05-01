В управление АРМА суд передал 26 региональных операторов газораспределительных систем

По ходатайству ГБР следователь судья Печерского суда Киева передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), арестованы частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

Об этом сообщает ГБР.

Теперь государство будет контролировать поставки потребителям природного газа. Это является важным вопросом национальной безопасности, особенно в условиях российской агрессии.

В июне прошлого года Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему бесплатной передачи Министерством энергетики и угольной промышленности Украины газораспределительных систем в пользование частным операторам.

Многолетняя противоправная деятельность нанесла государству ущерб на сумму 1,488 млрд. гривен.

Досудебное расследование продолжается.